La digitalisation, outil fondamental pour réformer la gouvernance et moderniser les systèmes de contrôle, était au cœur des interventions ce mardi lors de la deuxième journée de la 7e édition du Forum arabe sur la gouvernance, qui se tient à Tunis.

Lors de la séance d’ouverture lundi, les intervenants ont unanimement souligné le rôle central de la transformation numérique. Le président du Haut comité de contrôle administratif et financier (HCCAF), Imed Hazgui a mis en avant l’importance de la digitalisation pour développer le contrôle et renforcer la transparence, évoquant des projets stratégiques du HCCAF pour une approche proactive des risques.

La directrice générale de l’École nationale d’administration (ENA), Khaoula Abidi, a pour sa part présenté la digitalisation comme un « instrument fondamental de toute réforme institutionnelle ».

Elle a précisé que le contrôle numérique est un « outil proactif pour améliorer la qualité de la décision administrative » et a insisté sur le fait que cette transformation dépasse la simple modernisation technique pour englober un « changement culturel et intellectuel ».

Le directeur général de l’Organisation arabe pour le développement administratif (OADA), Nasser Al-Hatlan Al-Qahtani, a appelé à la mise en place de « systèmes de contrôle intelligents » s’appuyant sur l’intelligence artificielle, le Big Data et la blockchain pour garantir l’intégrité et la protection des deniers publics. Il a qualifié le forum de « plateforme arabe d’échange d’expériences » pour anticiper l’avenir de la gouvernance numérique.

Organisé par l’OADA en collaboration avec l’ENA et l’Académie internationale de la bonne gouvernance, le forum aborde pendant deux jours des thèmes tels que l’impact de la transformation numérique sur le contrôle, la protection des données, le rôle de l’IA et l’utilisation des systèmes ERP pour le contrôle financier.

Cet événement, organisé pour la quatrième année consécutive en Tunisie, est l’une des principales plateformes arabes dédiées aux concepts de gouvernance et à leur rôle dans l’amélioration de la performance administrative.