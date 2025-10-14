La Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) organise, le 21 octobre 2025 à Tunis, un atelier technique consacré aux défis et opportunités liés à la mise en œuvre de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Cet événement vise à outiller les entreprises tunisiennes afin qu’elles puissent mieux saisir les mécanismes de ces deux cadres d’intégration régionale et renforcer leur présence sur les marchés africains. Il s’inscrit dans la stratégie de la CCIT en faveur de l’intégration économique africaine et du renforcement de la compétitivité des opérateurs économiques nationaux.

L’atelier réunira des experts en commerce régional et intégration africaine, qui échangeront avec les participants sur les aspects juridiques, logistiques et financiers de la mise en œuvre effective de la ZLECAf et du COMESA. Les débats porteront également sur les stratégies à adopter pour permettre aux entreprises tunisiennes de tirer profit des opportunités offertes par ces accords.

La ZLECAf, entrée en vigueur en janvier 2021, couvre plus de 54 pays africains et vise à créer un marché unique de plus de 1,3 milliard de consommateurs. Le COMESA, quant à lui, regroupe 21 pays engagés dans une intégration économique approfondie. Dans un contexte de dynamique croissante d’ouverture des frontières économiques en Afrique, cet atelier intervient comme une opportunité unique pour les acteurs tunisiens de s’adapter aux nouvelles réalités commerciales du continent.