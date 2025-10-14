La 45ᵉ édition du salon “GITEX Global 2025” s’est ouverte lundi à Dubaï, réunissant plus de 6 800 exposants et 2 000 startups venus de 180 pays.

Organisé par le Centre mondial de commerce de Dubaï (DWTC), cet événement figure parmi les plus importants rendez-vous internationaux consacrés à l’innovation numérique et aux technologies de pointe.

Intelligence artificielle, fintech et villes intelligentes à l’honneur

Le salon offre une plateforme mondiale pour présenter les dernières avancées dans des domaines clés : intelligence artificielle (IA), technologies financières, cloud computing, santé numérique, villes intelligentes et innovation des startups.

Les organisateurs annoncent également la présence de 1 200 investisseurs représentant plus d’un trillion de dollars d’actifs, témoignant de l’intérêt stratégique du secteur pour l’économie numérique mondiale.

Un hub pour les partenariats et les tendances futures

Jusqu’au 17 octobre, GITEX Global 2025 proposera une série de conférences, ateliers et rencontres bilatérales destinés à explorer les défis et opportunités liés à la transformation numérique.

Les discussions porteront sur l’avenir de l’IA, la cybersécurité, l’Internet des objets et d’autres technologies émergentes qui redéfinissent les modèles économiques à l’échelle mondiale.

L’événement ambitionne de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé, tout en stimulant la création de partenariats durables et le financement des innovations technologiques.