En début d’année, les prévisions tablaient sur un ralentissement de la croissance américaine. Mais la nouvelle administration a engagé un virage politique brutal, déclenchant une période d’incertitude économique. L’annonce, en avril, par le président Donald Trump de droits de douane généralisés sur toutes les importations a provoqué un choc immédiat sur les marchés : les indices actions ont chuté, alimentant les craintes d’une guerre commerciale et d’une perte de crédibilité de la politique économique. En mai, les anticipations de croissance ont touché un plancher à 1,4 %, contre 2,3 % en février.

Des signaux de reprise plus nets depuis l’été

Depuis ce creux, plusieurs indicateurs se sont redressés. Selon le modèle « GDPNow » de la Federal Reserve Bank of Atlanta, la croissance annualisée du PIB au troisième trimestre 2025 atteindrait 3,8 %, après une contraction de 0,6 % au premier trimestre. Ce rebond, plus marqué que prévu, suggère une accélération réelle de l’activité.

Le consensus de 1,7 % pour l’année paraît désormais en décalage avec les données récentes.

La consommation, pilier central de la croissance

La consommation des ménages, qui représente près de 70 % du PIB, reste le principal moteur de la reprise. Elle bénéficie d’un marché du travail encore solide – malgré un ralentissement des créations d’emplois – et d’un taux de chômage stable à 4,3 %. Les salaires réels progressent plus vite que l’inflation, soutenant le revenu disponible.

L’effet richesse joue aussi à plein. Avec une hausse de 14% des marchés actions depuis janvier, la valeur des portefeuilles a renforcé le moral des ménages : les actifs financiers représentent environ 35 % de leur patrimoine net. Par ailleurs, l’accès au crédit reste fluide : l’encours total a augmenté de 352 milliards de dollars sur les six premiers mois de l’année, appuyant encore les dépenses.

Au total, la consommation contribuerait aux deux tiers de la croissance du PIB réel ce trimestre.

L’investissement privé accélère à son tour

Le secteur des entreprises montre une vigueur inattendue. Les dépenses d’investissement se redressent, portées par des conditions financières favorables, des programmes publics massifs (CHIPS Act, Inflation Reduction Act, plans d’infrastructures) et l’essor de l’intelligence artificielle.

Les commandes de biens d’équipement de base – un indicateur clé du « capex » – progressent de près de 4 % en rythme annuel, après une contraction moyenne de 0,9 % l’an dernier. Ce mouvement traduit une reprise de la productivité et un regain de confiance dans la rentabilité future des projets industriels.

Une dynamique plus robuste qu’attendu

Portée par la consommation et l’investissement, l’économie américaine retrouve un rythme soutenu. Si la tendance se confirme, la croissance annuelle pourrait atteindre 2 %, soit au-dessus du consensus actuel. La trajectoire reste fragile face aux tensions commerciales, mais les moteurs internes montrent une résistance supérieure aux anticipations.

