À l’issue de la 10e et dernière journée des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026, la Tunisie et le Cap-Vert ont confirmé leur présence au prochain Mondial. Dans d’autres groupes, notamment B et C, le suspense reste entier avant les ultimes rencontres prévues ce mardi soir.

🇹🇳 La Tunisie domine sans partage dans le groupe H

Déjà assurée de sa qualification, la Tunisie a conclu sa campagne par une large victoire face à la Namibie (3-0). Les Aigles de Carthage terminent invaincus, avec 9 victoires et un nul, un total de 28 points et aucun but encaissé (22 marqués).

Derrière, la Namibie (15 pts) et le Liberia (15 pts) se partagent les accessits, loin du rythme imposé par la sélection tunisienne. La Guinée équatoriale, le Malawi et Sao Tomé-et-Principe ferment la marche.

🇨🇻 Le Cap-Vert, première historique

Dans le groupe D, le Cap-Vert a validé pour la première fois de son histoire une qualification à la Coupe du monde. Vainqueurs d’Eswatini (3-0), les Requins Bleus terminent premiers avec 23 points, devant le Cameroun (19 pts) et la Libye (16 pts).

Ce résultat élimine le Cameroun, malgré une phase solide (5 victoires, 4 nuls, 1 défaite).

⚽ Bataille serrée dans les groupes B et C

Le groupe B reste ouvert avant les dernières affiches : RD Congo – Soudan et Sénégal – Mauritanie. Le Sénégal (21 pts) garde une longueur d’avance sur la RD Congo (19 pts).

Même scénario dans le groupe C, où le Bénin (17 pts), l’Afrique du Sud (15 pts) et le Nigeria (14 pts) se disputent encore la première place. Les rencontres Nigeria–Bénin et Afrique du Sud–Rwanda seront décisives.