Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’Algérie affronte l’Ouganda, ce mardi 14 octobre à 18 h, au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou, dans le cadre de la 10e et dernière journée des éliminatoires africaines.

Les Fennecs pour confirmer, l’Ouganda pour espérer

Les hommes de Djamel Belmadi abordent cette rencontre sans pression après avoir validé leur billet pour le Mondial grâce à leur large victoire (3-0) contre la Somalie. Ce dernier rendez-vous leur offrira l’occasion de clore la campagne qualificative sur une bonne note.

En face, l’Ouganda, actuellement deuxième du groupe G avec 18 points, garde encore un mince espoir : une victoire pourrait lui permettre de figurer parmi les quatre meilleurs deuxièmes du continent et ainsi accéder aux barrages.

Diffusion TV et streaming

Le coup d’envoi de la rencontre Algérie – Ouganda sera donné à 18 h (heure tunisienne et algérienne).

Le match sera diffusé en direct sur L’Équipe Live Foot.