Le représentant de l’entreprise du textile espagnole Martín Aranda, Javier Aranda, accueilli, lundi, par le Directeur Général de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), Omar Bouzouada, a exprimé la volonté de son entreprise de s’implanter en Tunisie et d’y développer une unité de production dans le secteur textile.

En visite de prospection des opportunités d’investissement dans le secteur du textile et de l’habillement en Tunisie, Javier Aranda, cité par un communiqué de l’APII, a souligné que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’expansion de l’entreprise, qui cherche à bénéficier du savoir-faire tunisien, de la main-d’œuvre qualifiée et de la position géographique stratégique du pays au cœur de la Méditerranée.

Le directeur général de l’APII, Omar Bouzouada a présenté, à cette occasion, les atouts du tissu industriel tunisien, les mécanismes d’appui mis en place par l’APII et les structures concernées, ainsi que les programmes d’accompagnement destinés à faciliter l’implantation et le développement des projets d’investissement.

Il a, par ailleurs, mis en exergue les avantages fiscaux et financiers spécifiques aux zones de développement régional, et rappelé le rôle central du secteur textile qui compte plus de 1320 entreprises et plus de 35000 emplois directs, dans l’économie nationale.

Fondée en 1965, Martín Aranda est une marque espagnole de mode enfantine haut de gamme, spécialisée dans la conception et la fabrication de vêtements pour bébés et enfants. L’entreprise, réputée pour son savoir-faire artisanal, allie tradition et innovation en mettant en avant des matières premières de qualité et une production respectueuse des standards internationaux.