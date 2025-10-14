A l’occasion de la commémoration de la 62ème fête de l’évacuation, le 15 octobre, le ministère des Affaires Culturelles a annoncé, la tenue d’une manifestation culturelle pour enfants qui aura lieu principalement à la bibliothèque publique enfantine El Ksour, au Kef.

Notons que le 15 octobre est un jour férié, en Tunisie, commémorant l’évacuation finale des dernières forces françaises de Bizerte, le 15 octobre 1963.

Placé sous la supervision du ministère des Affaires Culturelles et la délégation régionale aux Affaires Culturelles au Kef, cet évènement sera organisé par la maison de la culture El Ksour en partenariat avec l’école la bibliothèque publique enfantine et l’école primaire 02 mars 1934, d’El Ksour.

La célébration démarrera, à 7h45, par la cérémonie du salut au drapeau qui aura lieu à l’école primaire El Kosur.

L’ensemble de la programmation se déroulera à la bibliothèque enfantine de la région où sera notamment projeté un documentaire intitulé «la fête de l’évacuation, une glorieuse occasion». La projection sera suivie d’une séance débat.

La bibliothèque enfantine abritera, à partira de 9h30, trois ateliers dont le premier sera consacré à la confection du drapeau national et la carte de la république. La peinture libre sera au centre d’un atelier placé autour du thème “La fête de l’évacuation aux yeux de nos enfants”. Les chansons tunisiennes seront au coeur du troisième atelier.

La manifestation sera clôturée par une compétition culturelle et la remise des prix aux lauréats des travaux réalisés dans le cadre des ateliers précités.

La fête de l’évacuation, célébrée le 15 octobre, marque le départ des dernières troupes françaises de la base navale de Bizerte en 1963. Cette date symbolise la fin de l’époque coloniale et l’affirmation de la souveraineté nationale.

Le jour de l’évacuation est une fête nationale célébrée dans toute la Tunisie sachant que la célébration principale se déroule dans la ville de Bizerte et est supervisé par le Président de la république.