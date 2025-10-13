Dans le dossier dit des « financements libyens » de 2007, les autorités judiciaires ont notifié à Nicolas Sarkozy les modalités de sa détention. Plusieurs médias concordants indiquent une entrée à la prison de La Santé (Paris) le 21 octobre 2025. Le Parquet national financier (PNF) a confirmé l’information de principe sans publier les détails.

Décision et calendrier

Le 25 septembre 2025, l’ex-président a été condamné à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs en lien avec la recherche de fonds libyens pour sa campagne 2007. La peine est immédiatement exécutoire, sous appel. Le PNF a notifié ce 13 octobre « la date, le lieu et l’heure » de l’incarcération. Un recours de mise en liberté pourra être déposé dès l’entrée en détention.

Lieu d’incarcération

Des sources proches du dossier citées par RTL, Reuters, Le Monde et Euronews indiquent une incarcération à La Santé (Paris) à partir du 21 octobre. Le PNF n’a pas officiellement confirmé le lieu.

Procédure en cours et conditions de détention

Selon les dépêches, l’intéressé pourrait être placé en unité protégée compte tenu de son profil. En droit, la Cour d’appel dispose de deux mois pour statuer sur une éventuelle demande de mise en liberté après l’incarcération. L’appel au fond suivra ultérieurement.

Autres volets judiciaires

Parallèlement, d’autres procédures liées au financement de la campagne 2012 restent actives devant la justice (volet Bygmalion / appels). Un calendrier est attendu à l’automne.