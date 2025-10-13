La sélection tunisienne de football a parfaitement bouclé sa campagne de qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en s’imposant nettement face à la Namibie (3-0), lundi au stade de Radès, lors de la 10e et dernière journée du groupe H (Zone Afrique).

Déjà qualifiés depuis la 8e journée, les Aigles de Carthage ont terminé leur parcours sans fausse note, signant leur neuvième victoire en dix matchs (1 nul), pour un total impressionnant de 28 points. Ils devancent nettement la Namibie (15 points), qui termine deuxième à la différence de buts devant le Liberia. Le Malawi termine quatrième avec 13 points, suivie de la Guinée Equatoriale (11 pts) et de Sao Tomé-et-Principe (3 pts).

Dans les autres rencontres du groupe, Sao Tomé-et-Principe a signé son premier succès en dominant le Malawi (1-0), tandis que la Guinée équatoriale a été tenue en échec par le Liberia (1-1).

A l’approche de la Coupe Arabe et de la CAN 2025, le staff technique tunisien a profité de cette dernière journée pour faire tourner son effectif et tester de nouvelles combinaisons. Dylan Bronn a ainsi été aligné en défense centrale aux côtés de Montassar Talbi, tandis que Yan Valery et Ali Abdi ont été reconduits sur les flancs.

Au milieu, Aissa Laidouni et Ferjani Sassi ont assuré l’équilibre, alors que Hannibal Mejbri a animé le jeu derrière un trio offensif composé d’Elias Saad, Sebastian Tounekti et Hazem Mastouri.

Les Tunisiens entrent bien dans le match. Dès la 4e minute, Hazem Mastouri se signale d’une tête non cadrée. La domination se poursuit, et à la 12e, Sebastian Tounekti voit sa tentative sauvée sur la ligne par la défense namibienne. A la 17e, Ali Abdi frôle l’ouverture du score de la tête après un centre précis de Yan Valery.

Le tournant du match survient à la 26e, suite à une faute sur Hannibal Mejbri dans la surface pour que l’arbitre malien siffle un penalty, transformé ensuite par Ali Abdi (28e), donnant l’avantage à la Tunisie (1-0).

Les Aigles de Carthage poursuivent leur pression. A la 37e minute, Elias Saad oblige le gardien namibien à une belle parade sur coup franc. La Namibie tente de réagir en fin de première période, mais Aymen Dahmène veille. Ce dernier intervient d’abord à la 39e sur une tentative de Shalulile, puis repousse une frappe dangereuse de Hoto à la 42e minute.

Dès la reprise, la Tunisie repart de plus belle. Elyes Skhiri, entré à la place d’Aïssa Laïdouni, frôle le cadre à la 46e. A la 49e, Hazem Mastouri manque lui aussi de peu le cadre.

Le deuxième but intervient à la 56e minute, sur un centre de Hannibal Mejbri qui a surpris le gardien Ndisiro pour terminer directement au fond des filets (2-0).

La domination tunisienne se poursuit. A la 60e, Dahmene signe une nouvelle parade décisive. Et à la 63e, Ferjani Sassi conclut une belle action collective d’une frappe croisée imparable, portant le score à 3-0.

Avec un avantage confortable, la Tunisie a bien géré la fin de rencontre, malgré une grosse opportunité namibienne, sur une faute de la défense tunisienne, mais sans conséquence.

Formation de l’équipe de Tunisie: Aymen Dahmene, Ali Abdi, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Yan Valery, Aissa Laidouni (Elyès Skhiri), Ferjani Sassi (Moataz Naffati 80), Hannibal Mejbri, Sebastien Tounekti (Naim Sliti), Elias Saad (Ismael Gharbi 64), Hazem Mastouri (Firas Chaouat 71).

Namibie : Ndisiro – Kennedy Amutenya – Paulus Amutenya – Fredericks (David Donmia 63) – Hambira (Shidilo 67) – Hanamub – Leon Hoto (Kulula 85) – Katua – Muzeu (Karombi 63)– Petrus – Shalulile (Hambongo 85).