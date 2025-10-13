Les institutions Nobel ont dévoilé les lauréats 2025 en six annonces étalées du 6 au 13 octobre. Le Prix de la paix a été attribué à María Corina Machado. En économie, Joel Mokyr, Philippe Aghion et Peter Howitt partagent la distinction pour leurs travaux sur l’innovation et la croissance. Les autres prix (médecine, physique, chimie, littérature) complètent un millésime très scientifique.

Médecine (6 oct.) — Régulation du système immunitaire

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et Shimon Sakaguchi sont récompensés pour des découvertes fondamentales sur la tolérance immunitaire périphérique et le rôle des cellules T régulatrices (Treg).

Physique (7 oct.) — Effets quantiques à l’échelle macroscopique

John Clarke, Michel H. Devoret et John M. Martinis sont distingués pour la mise en évidence du tunnel quantique et de niveaux d’énergie quantifiés dans des circuits électriques « tenables en main ».

Chimie (8 oct.) — Réseaux métallo-organiques (MOFs)

Susumu Kitagawa, Richard Robson et Omar M. Yaghi reçoivent le prix pour la conception des MOFs et leurs applications (notamment capture/stockage de gaz).

Littérature (9 oct.) — Une œuvre visionnaire

Le Hongrois László Krasznahorkai est consacré « pour une œuvre visionnaire qui, au cœur d’une terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l’art ».

Paix (10 oct., Oslo) — Démocratie au Venezuela

Le Prix Nobel de la paix 2025 est attribué à María Corina Machado « pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et sa lutte pour une transition juste et pacifique ».

Économie (13 oct., Stockholm) — Innovation et «destruction créatrice»

Joel Mokyr, Philippe Aghion et Peter Howitt sont honorés pour avoir expliqué comment l’innovation soutient la croissance de long terme ; Mokyr reçoit la moitié du prix, Aghion et Howitt se partagent l’autre moitié.

Portraits express (sélection)

María Corina Machado — Figure de l’opposition vénézuélienne, honorée pour la défense des libertés démocratiques.

Joel Mokyr — Historien de l’économie (Northwestern), travaux sur les conditions historiques/culturelles de l’innovation.

Philippe Aghion — Économiste de la croissance (Collège de France/INSEAD/LSE), co-auteur du modèle Schumpetérien.

Peter Howitt — Économiste (Brown), co-développe avec Aghion la dynamique de la « destruction créatrice ».

László Krasznahorkai — Auteur hongrois, style visionnaire, œuvre traduite et saluée pour sa puissance formelle.

S. Kitagawa / R. Robson / O. Yaghi — Pionniers des MOFs, structures poreuses aux usages énergétiques/environnementaux.