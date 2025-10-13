Le secteur du cuir et chaussure a connu une performance positive, au cours de l’année 2024, avec un taux de couverture des importations par les exportations atteignant 163,9 %, avec des exportations d’environ 2 182,1 millions de dinars.

L’Italie représente la première destination des exportations tunisiennes de chaussures (d’une valeur de 1018 millions de dinars), suivie de l’Allemagne, la France et la Slovaquie, tandis que les exportations d’autres produits en cuir ont été principalement destinées à la France, suivie de l’Italie et l’Allemagne, selon les données publiées par le Centre de Promotion des Exportations à la suite de la sixième réunion sectorielle consacrée au secteur du cuir et de la chaussure, tenue récemment.

Les participants à la réunion sur l’identification de la participation du secteur du cuir et des chaussures aux événements internationaux en 2026 ont recommandé de se focaliser sur le marketing numérique pour la marque « Made in Tunisia ».

Il convient de signaler que le secteur du cuir et de la chaussure en Tunisie emploie environ 28700 personnes.

La répartition des entreprises par branche d’activités, révèle que le secteur comprend environ 200 entreprises dont 184 sont totalement exportatrices. L’activité de tannage comprend 10 entreprises, tandis que la branche des chaussures comprend 135 entreprises, 45 entreprises spécialisées dans la fabrication d’articles en cuir et 10 en vêtements en cuir.

Le Centre de promotion des exportations organise conjointement une série de réunions sectorielles à son siège pour renforcer la position de la Tunisie sur les marchés mondiaux.

Un certain nombre de professionnels et de représentants de la fédération nationale du cuir et des chaussures et du Centre national du cuir et des chaussures ont participé à la réunion. Des représentants de la compagnie tunisienne d’assurance du commerce extérieur et du secteur bancaire ont assisté eux également à la réunion, selon un communiqué publié lundi par le Centre de promotion des exportations (CEPEX).