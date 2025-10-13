Durant les neuf premiers mois de l’année 2025, le déficit commercial s’établit à un niveau de (-16728,3 MD), contre (-13497,4 MD) durant les neuf premiers mois de l’année 2024, a annoncé, dimanche, l’Institut National de la Statistique (INS).

Le taux de couverture a atteint un niveau de (73,5%) contre (77,5%) durant la même période en 2024, souligne la même source, précisant que les échanges commerciaux ont atteint le niveau de 46419,8 MD à l’exportation et 63148,1 MD à l’importation.

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant les neuf premiers mois de l’année 2025 montrent que les exportations ont atteint le niveau de 46419,8 MD contre 46404,6 MD durant les neuf premiers mois de l’année 2024. Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 63148,1 MD contre 59902 MD durant la même période de l’année 2024.

Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans le secteur mines, phosphates et dérivés de (+8%) et le secteur des industries mécaniques et électriques de (+6,4%). Par ailleurs, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur de l’énergie de (-34,2%) sous l’effet de la diminution de nos ventes des produits raffinés (610,4 MD contre 1466,2 MD), ainsi que le secteur des industries agro-alimentaires de (-14,6%) à la suite de la baisse de la valeur de nos ventes en huiles d’olives (2915,2 MD contre 4038,5 MD) et le secteur textile, habillement et cuirs de (-1,3%).

​​​​​​​S’agissant du groupement des produits, les importations ont enregistré une augmentation au niveau des importations des biens d’équipement de (+16,2%) et des matières premières et demi-produits de (+8,1%), de même les importations des biens de consommation sont en hausse de (+11,4%). En revanche les importations des produits énergétiques ont enregistré une baisse de (-11,8%) et les produits alimentaires de (-3,5%).

Répartition géographique

Les exportations tunisiennes vers l’union européenne durant les neuf premiers mois de l’année 2025, (70,3% du total des exportations),s ont atteint la valeur de 32622,6 MD, contre 32284,3 MD durant les neuf premiers mois de l’année 2024.

Les exportations sont en hausse avec l’Allemagne (+11,2%), la France (+8,4%) et les Pays-Bas (+7,2%). En revanche, elles ont baissé avec l’Italie (-10,1%) et l’Espagne (-20,3%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec la Libye (+7,4%), avec le Maroc (+35,9%), avec l’Algérie (+11,6%) et avec l’Égypte (+33,5%).

En ce qui concerne les importations avec l’Union Européenne (43,2% du total des importations), elles ont atteint 27306,2 MD, contre 26138,2 MD durant les neuf premiers mois de l’année 2024. Les importations ont augmenté avec la France (+12,7%) et avec l’Allemagne (+8,6%). En revanche elles ont baissé avec l’Italie (-2,4%), avec la Grèce (-29,1%) et avec la Belgique (-7,1%).

Hors union européenne, les importations ont augmenté avec la Chine (+29,4%) et la Turquie (+17,7%). En revanche elles ont enregistré une diminution avec la Russie (-22,8%) et l’Ukraine (-36,5%).

Solde de la balance commerciale selon les groupes de produits

Le solde de la balance commerciale est déficitaire de (-16728,3 MD). Ce déficit provient principalement de l’énergie de (-8106,4 MD), des matières premières et demi-produits de (-4990,8 MD), des biens d’équipement de (-2693,7 MD) et des biens de consommations (-1557,4 MD), en revanche le groupe alimentation a enregistré un excédent de (+620 MD).

D’autre part, il est à noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à (-8621,9 MD), tandis que le déficit de la balance énergétique s’établit à (-8106,4 MD), contre (-8422,1 MD) durant les neuf premiers mois de l’année 2024, conclu la même source.