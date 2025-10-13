Formation rentrante de la sélection tunisienne qui affrontera cet après-midi la Namibie pour le compte de la 1àe et dernière journée des qualifications (Zone Afrique/Gr H) à la coupe du monde 2026 aux Etats unis, Canada et Mexique.

Formation de l’équipe de Tunisie: Aymen Dahmene, Ali Abdi, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Yan Valery, Aissa Laidouni, Ferjani Sassi, Hannibal Mejbri, Sebastien Tounekti, Elias Saad, Hazem Mastouri.

Le coup d’envoi de la rencontre est prévu dans moins d’une heure (14h), au stade Hamadi Agrébi de Radès.