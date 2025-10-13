La 10e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle se jouera sur quatre jours, du 18 au 22 octobre, avec un total de huit rencontres programmées à 15h00. Plusieurs affiches s’annoncent déterminantes pour la suite du classement.

🔸 Samedi 18 octobre : deux duels du bas de tableau

Deux matches ouvriront cette journée. Au stade Zouiten, la Jeunesse Sportive d’Omrane recevra la JS Kairouan, dans un affrontement important pour s’éloigner de la zone rouge.

En parallèle, à Ben Guerdane, l’US Ben Guerdane affrontera l’AS Gabès, un autre duel direct entre formations en quête de stabilité.

🔸 Dimanche 19 octobre : Sfax et Marsa à domicile

La journée se poursuivra dimanche avec deux affiches. À La Marsa, l’AS Marsa accueillera l’ES Métlaoui, tandis qu’à Sfax, le CS Sfaxien recevra l’AS Soliman au stade Taïeb Mhiri.

Deux rencontres équilibrées où chaque équipe tentera de confirmer ses ambitions de haut de tableau.

🔸 Mardi 21 octobre : le Classico du centre attendu à Radès

Le choc de la semaine aura lieu mardi à Radès, entre le Club Africain et l’US Monastir. Ce duel entre deux prétendants aux places africaines promet une opposition de styles entre rigueur tactique et intensité offensive.

🔸 Mercredi 22 octobre : clôture en triple affiche

Trois matches sont prévus pour clôturer cette 10e journée. Le CA Bizertin affrontera le Stade Tunisien à huis clos dans un stade encore à déterminer.

L’Étoile du Sahel recevra l’Olympique de Béja à Sousse, alors que l’ES Zarzis accueillera l’Espérance de Tunis à Zarzis, un déplacement toujours délicat pour les Sang et Or.