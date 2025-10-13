Les préparatifs pour les campagnes d’exportation de l’huile d’olive et des dattes ont démarré tôt, cette année, en coordination avec toutes les parties concernées, notamment les structures administratives et les professionnels du secteur privé, a souligné, samedi, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, cité par un communiqué du département du Commerce.

Intervenant, lors d’une réunion sectorielle, tenue vendredi, au siège du ministère, Abid a souligné l’impératif de préserver les marchés traditionnels de la Tunisie et de prospecter de nouveaux marchés à l’export, notamment en Asie et en Amérique, dans le cadre d’une campagne de promotion de l’huile d’olive et des dattes.

Le ministre à, en outre, indiqué que cette réunion a été l’occasion pour examiner la situation actuelle de ces deux filières stratégiques et réfléchir à un plan d’action à même de relever les défis auxquels elles sont confrontées.

Il a, également, réitéré, l’importance de la promotion des exportations, compte tenu de leur rôle dans l’impulsion de l’économie nationale.