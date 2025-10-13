La 10ème édition de l’Octobre Musical de Sousse aura lieu du 17 au 25 octobre 2025, une initiative du Commissariat régional de la culture de Sousse, en collaboration avec l’Institut supérieur de musique et le Conservatoire public de musique et de danse de Sousse, tous les spectacles démarrent à 18h30 pour un voyage musical tunisien et italien.

Cet hommage musical démarre le vendredi 17 octobre 2025 à la Maison de la Culture de Hammam-Sousse avec le concert “En Symphonie” de l’Orchestre Symphonique dirigé par le maestro Mohamed Rouatbi, avec la participation des artistes Nabil Khlifa et Raouf Abdelmajid.

Le samedi 18 octobre 2025, la Maison de la culture de Hammam-Sousse abrite également le spectacle de l’artiste Ghazi Ayadi, alors que le spectacle Mouzaika mettant en vedette l’artiste flûtiste et joueur de nay d’exception, H’ssine Ben Miloud accompagné du Groupe Zonar, aura lieu à Institut Supérieur de Musique de Sousse (ISMS) le mardi 21 octobre 2025.

Le concert “La bougie” avec le jeune artiste Fahed Abda sera à l’affiche le mercredi 22 octobre 2025 à également l’ISMS.

Le vendredi 24 octobre 2025, les amateurs de musique pourront découvrir le concert du Palerme Sousse Creatif Ensemble, mettant en vedette le trio de musiciens italiens Giovanni Mattaliano à la clarinette, Francesco Guaiana à la guitare et Giuseppe Urso au piano, avec la participation d’étudiants de l’ISMS.

Le samedi 25 octobre 2025, le violoniste Zied Zouari dans un concert intitulé “Zied Zouari & Friends” à l’ISMS clôturera cette édition.