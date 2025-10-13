Le Président directeur général de la Commission de la littérature, de l’édition et de la traduction, Dr Abdul Latif Al-Wasil, a déclaré que la Foire internationale du livre de Riyad 2025 a été marquée par un saut qualitatif historique. L’édition actuelle (du 2 au 11 octobre) a été organisée sur une superficie de plus de 48 000 m2 sur le campus de l’Université Princesse Noura bint Abdulrahman, le plus grand établissement universitaire pour femmes dans le monde. La foire a attiré 2 000 maisons d’édition de 25 pays (dont la Tunisie), avec une hausse de 40 à 50% du taux de fréquentation du public par rapport à l’année dernière, dépassant ainsi les attentes, avec plus d’un million de visiteurs à veille de la clôture de la foire le vendredi 10 octobre.

Le programme de la Foire internationale du livre de Riyad représente l’un des projets les plus importants du programme des foires du livre d’Arabie Saoudite, organisé selon une stratégie culturelle qui suit le rythme de la demande croissante de la participation et de la fréquentation à cet événement culturel majeur, a-t-il déclaré dans une interview accordée à l’Agence TAP.

Dr Al-Wasil a ajouté que l’édition de cette année, placée sous le thème “Riyad lit”, a enregistré une augmentation de 20 pc de la superficie allouée à cet événement par rapport à l’année précédente, outre la diversification du programme culturel élaboré en collaboration avec les organismes du ministère de la Culture, qui regroupe 16 secteurs culturels, afin qu’il réponde aux gouts et aux centres d’intérêts du public.

Evoquant la participation tunisienne, il a indiqué que l’exposition compte sept cette année pavillons tunisiens outre la participation d’autres maisons d’édition tunisiennes présentes par le biais de diverses agences de distribution. Il a mis en relief la forte présence des publications culturelles tunisiennes à la Foire ainsi que la coopération continue avec la partie tunisienne pour faciliter la participation des éditeurs et les soutenir au niveau logistique et économique en matière, notamment, d’expédition, de location et d’agrément.

L’Arabie saoudite souhaite également renforcer sa présence culturelle à la Foire internationale du livre de Tunis, dont elle a été l’invitée d’honneur à plusieurs reprises, a-t-il affirmé, qualifiant les expériences partagées entre les deux pays de belles et fructueuses, reflétant la profondeur et la force des relations culturelles arabes.

Il a souligné que la différence fondamentale entre la Foire internationale du livre de Riyad et les autres foires régionales réside dans le public cible, celle-ci, ne se limite pas uniquement amateurs de livres. Elle attire également les familles et les personnes de tous les âges, ce qui exige une grande variété de contenus et d’activités.

Parmi les programmes d’accompagnement les plus marquants, figure la coopération avec l’Autorité générale du théâtre et des arts scéniques, qui présente des spectacles quotidiens d’arts populaires saoudiens et des spectacles partagés avec la partie ouzbèke, la République d’Ouzbékistan étant l’invitée d’honneur de cette édition.

Les enfants ont également bénéficié d’une attention particulière cette année, avec un espace de 2 500 m2 destiné aux activités culturelles et récréatives visant à inculquer le goût de la lecture et de la connaissance aux jeunes, ce qui s’inscrit dans la vision de l’Autorité de promouvoir la durabilité culturelle pour les générations futures.

Evaluant l’édition actuelle, Le PDG de la Commission de la littérature, de l’édition et de la traduction l’a qualifiée d'” édition exceptionnellement réussie à tous les égards “, expliquant que le nouveau site avait initialement posé un défi logistique en raison de l’importante affluence dès le premier jour des visiteurs. La rapidité d’organisation et la coopération entre les différentes parties ont néanmoins permis de surmonter sans heurts ces difficultés, a-t-il estimé.

Il a conclu en soulignant que le thème de cette édition ” Riyadh lit ” résume parfaitement l’esprit de l’événement, mais le travail sur la prochaine édition commence immédiatement. La joie de ce travail est infinie, mais se renouvelle à chaque nouvelle édition.”