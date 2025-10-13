Les quantités de semences sélectionnées collectées au titre de la saison 2025-2026, ont enregistré une hausse remarquable par rapport à la saison précédente, pour atteindre environ 702 000 quintaux, selon un rapport sur l’évaluation de la campagne céréalière 2024-2025 et les préparatifs pour la campagne 2025-2026, publié par l’Observatoire National de l’Agriculture(ONAGRI).

Et d’expliquer que cette augmentation reflète les efforts déployés par tous les intervenants dans le système de production locale de semences de haute qualité.

La production des semences pures est estimée à 515 mille quintaux, contre 261 mille quintaux, au cours de la campagne précédente, soit une augmentation de 97,3%.

En contrepartie, les besoins en semences pure s’élèvent à 573 000 quintaux et les besoins en orge à 127 000 quintaux.

Dans le cadre des préparatifs pour la campagne céréalière 2025-2026, et en tenant compte de la récurrence des saisons de sécheresse, des mesures importantes ont été prises afin de permettre aux agriculteurs d’acquérir les équipements de production.

Les prix des engrais chimiques de base ont été maintenus, conformément à ce qui a été décidé lors du conseil ministériel restreint du 20 mai 2025.

Pour les superficies programmées pour la campagne céréalière 2025-2026, elles sont estimées à environ 1,145 million d’hectares. Ces superficies sont reparties entre les gouvernorats du Nord-Ouest avec 853 mille hectares et les gouvernorats du Centre et du Sud avec 291 mille hectares.

Les superficies consacrées aux céréales programmées pour la saison 2025-2026, sont estimées à 77 mille hectares contre 80 mille hectares, au cours de la campagne précédente.

Pour le programme d’engrais pour la saison 2025-2026, il comporte une quantité totale de 289 mille tonnes d’engrais chimiques de base.

Le Groupe Chimique Tunisien s’est engagé à produire 150 000 tonnes d’ammonitrate à l’usine de Gabès, pendant la saison de distribution des engrais, et une quantité d’au moins 70 mille tonnes d’ammonitrate sera importée.