Au gouvernorat de Manouba, les superficies programmées aux céréales pendant la nouvelle saison agricole sont estimées à 37 500 hectares (en pluvial et irrigué), en hausse de 5% par rapport à l’année dernière.

Ces superficies seront consacrées aux cultures de blé dur et tendre, orge et triticale, en plus de 15 mille hectares de fourrages et de légumineuses et 1000 hectares de colza, selon les données fournies par le Commissariat régional au développement agricole.

D’après la même source, 83% des besoins de la région en semences sélectionnées ont été approvisionnés aux agriculteurs, en plus de la poursuite de la fourniture des engrais chimiques où les quantités apportées jusqu’à présent s’élèvent à 210 tonnes de phosphate diammonique “DAP” et de Super triphosphate.