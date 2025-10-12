La France traverse une séquence politique dense. Sébastien Lecornu a été reconduit à Matignon avec la mission de former un gouvernement et de présenter le projet de budget 2026. Sur le plan économique, la Banque de France maintient une estimation de croissance au 3ème trimestre et souligne une désinflation plus rapide que prévu. Les marchés restent attentifs aux équilibres budgétaires.

Exécutif : reconduction de Lecornu et course au budget

Le 10 octobre, le président Emmanuel Macron a demandé à Sébastien Lecornu de tenter à nouveau de constituer une équipe gouvernementale. Le chef du gouvernement doit installer rapidement les ministres clés afin de présenter le projet de loi de finances avant l’échéance de début de semaine. Les négociations avec les groupes parlementaires se poursuivent, sur fond d’exigences de réduction du déficit et de respect des réformes votées.

Marchés et finances publiques : vigilance sur le déficit

Dans un contexte d’instabilité politique, les actifs français ont connu de la volatilité au début de semaine, alors que des interrogations persistaient sur la trajectoire budgétaire et la capacité à faire adopter le budget. Les investisseurs surveillent l’écart de taux avec l’Allemagne et la visibilité sur les réformes.

Conjoncture : croissance modérée, inflation en repli

La Banque de France confirme une progression de l’activité de +0,3 % au T3 par rapport au T2, portée par les services. Les dernières indications font état d’une inflation retombée à 1,7 % en septembre, avec une désinflation plus rapide qu’anticipé. Les projections de septembre tablaient déjà sur une baisse de l’inflation sous 2 % en 2025.

Transport aérien : ajustements ponctuels

Air France a suspendu temporairement ses vols vers Antananarivo (11–13 octobre) en raison de la situation sécuritaire locale, avec reprogrammations et remboursements proposés. Impact limité mais suivi pour la desserte long-courrier.