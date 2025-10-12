La quatrième journée du Championnat de Ligue 2 a confirmé la bonne forme de l’US Tataouine et de l’EGS Gafsa, désormais en tête de leurs groupes respectifs.

Poule A : Tataouine solide, Hammam-Lif et Bouhajla à l’affût

Dans la Poule A, l’US Tataouine s’est imposée à domicile face à l’AS Agareb (1-0) et consolide sa première place avec 10 points.

Le CS Hammam-Lif suit de près après son succès contre l’US Boussalem (1-0), tandis que BS Bouhajla, vainqueur à Mahdia (1-0), complète le podium avec 9 points.

Derrière, le SC Ben Arous (7 pts) a signé une victoire importante sur le terrain de l’ES Hammam-Sousse (1-0). Le CS Msaken et le CS Chebba comptent également 7 points chacun après leurs résultats du week-end.

En bas de tableau, le SA Menzel Bourguiba, le CS Hammam-Sousse, le CO Kerkennah et l’US Boussalem ferment la marche avec seulement 2 à 3 points.

Poule B : Gafsa intouchable, Ksour Essef impressionne

Dans la Poule B, l’EGS Gafsa s’est largement imposée à domicile contre Kalaa Sport (3-0) et prend la tête du classement avec 8 points.

L’US Ksour Essef, victorieuse du CS Redaief (5-0), se hisse à la deuxième place à une longueur du leader, devant l’AS Ariana et Kalaa Sport, ex aequo à 7 points.

L’ES Bouchemma a décroché une victoire précieuse contre l’AS Kasserine (1-0), tandis que l’Olympique de Sidi Bouzid et PS Sakiet Eddaier se sont neutralisés (1-1).

Jendouba Sport et le Stade Gabésien se sont quittés sur un nul vierge.

En queue de classement, AS Jelma et O. Sidi Bouzid ferment la marche avec un seul point chacun après quatre journées.