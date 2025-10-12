L’Italie a signé un nouveau succès en qualifications pour la Coupe du monde 2026 en battant l’Estonie (3-1), samedi soir à Tallinn. Cette victoire permet à la Nazionale de conforter sa deuxième place dans le groupe I.

Un départ idéal pour les hommes de Gattuso

Sous la direction de Gennaro Gattuso, en poste depuis peu, la sélection italienne a enchaîné une troisième victoire consécutive, confirmant sa montée en puissance. Les Italiens ont rapidement pris les devants grâce à Moise Kean, auteur de l’ouverture du score dès la 4e minute.

À la 38e, Mateo Retegui a doublé la mise, offrant à l’Italie un avantage confortable à la pause (2-0).

Une seconde période maîtrisée

Au retour des vestiaires, l’Italie a continué de dominer le jeu sans être réellement inquiétée. Francesco Pio Esposito a inscrit le troisième but italien à la 74e minute, scellant presque définitivement le sort de la rencontre.

L’Estonie a néanmoins réduit l’écart deux minutes plus tard grâce à Rauno Sappinen (76e), profitant d’une erreur du gardien Gianluigi Donnarumma, qui a mal négocié un centre anodin. Une erreur sans conséquence sur l’issue du match, mais qui a permis aux Estoniens de sauver l’honneur devant leur public.

Une Nazionale en confiance

Avec ce nouveau succès, l’Italie totalise 12 points, à six longueurs de la Norvège, leader invaincue du groupe avec 18 points et une différence de buts de +26 contre +7 pour les Italiens.

Malgré cet écart, les hommes de Gattuso confirment leur solidité et restent bien placés dans la course à la qualification directe pour le Mondial 2026.