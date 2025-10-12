Déjà qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, les Aigles de Carthage s’apprêtent à disputer lundi leur dernier match des éliminatoires face à la Namibie, au stade Hamadi Agrebi de Radès. Forts de leur large succès contre Sao Tomé-et-Principe (6-0), les Tunisiens visent une nouvelle prestation convaincante pour clore la campagne sur une note éclatante.

Objectif : conclure en leaders incontestés

Avec 25 points au compteur, la Tunisie domine largement le groupe H, devant la Namibie (15 pts) et le Libéria (14 pts). Une victoire lundi porterait son total à 28 points, soit le meilleur score de toutes les équipes engagées dans ces éliminatoires.

Au-delà du résultat, les hommes de Sami Trabelsi espèrent préserver leur invincibilité défensive, aucun but n’ayant encore été encaissé depuis le début de la compétition.

Cette solidité, combinée à un jeu collectif de plus en plus fluide, doit permettre aux Tunisiens de consolider leur position au classement FIFA et d’espérer figurer dans le troisième chapeau lors du tirage au sort du Mondial, prévu le 5 décembre.

Un adversaire à ne pas sous-estimer

Malgré la différence de niveau, la prudence reste de mise. Les Brave Warriors tenteront de sauver l’honneur après leur défaite contre le Libéria, qui a presque anéanti leurs chances d’accéder aux barrages.

Les statistiques récentes rappellent d’ailleurs que la Namibie reste redoutable pour la Tunisie : les deux dernières confrontations se sont soldées par un match nul (0-0) et une victoire namibienne (1-0) lors de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire.

Une opportunité pour les nouveaux visages

Face à la Namibie, certains joueurs auront l’occasion de gagner du temps de jeu et de convaincre le staff technique. Parmi eux : Moataz Naffati (Norrkoping/Suède), Sebastian Tounekti (Celtic/Ecosse), remis de blessure, et Firas Belarbi (Al-Shariqa/Émirats arabes unis).

Le sélectionneur pourra également s’appuyer sur les bonnes prestations récentes de Ismaël Gharbi, Elias Saad et Firas Chaouat, auteurs d’un match solide face à Sao Tomé.

Prochaines étapes : une saison chargée

Après ces éliminatoires, la Tunisie enchaînera avec la Coupe arabe au Qatar, puis la CAN 2025 au Maroc, avant la Coupe du monde 2026 (Canada–États-Unis–Mexique).

Les Aigles visent un objectif historique : franchir pour la première fois le cap du premier tour d’un Mondial, tout en consolidant leur statut de référence du football africain.