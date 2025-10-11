L’Olympique de Béja s’est engagé avec l’entraîneur Hafedh Guitouni pour diriger son équipe seniors de football, en remplacement de Skander Kasri, annonce le club, samedi.

Le club avait annoncé plus tôt la séparation à l’amiable avec Skander Kasri, après une courte expérience d’un mois et demi à la tête des “Cigognes”. Ce dernier vient d’être nommé, samedi, à la barre technique du Stade Gabésien à la place de Tarek Jarraya, démissionnaire.

L’O. Béja est actuellement dernier du classement avec 5 points engrangés après une seule victoire, deux nuls et six défaites.