Le Maroc progresse sur le plan économique. Parallèlement, la société manifeste son mécontentement. Le roi Mohammed VI a pris la parole. Il demande d’accélérer les réformes. Il veut renforcer la cohésion sociale et réduire les inégalités territoriales.

Le Roi Appelle à l’Action

Le souverain a exhorté le gouvernement. Il demande une application plus rapide des programmes de développement local. Il faut aussi mieux coordonner les grands chantiers et les politiques sociales.

Cet appel arrive dans un contexte social tendu. Le mouvement citoyen « Gen Z 212 » multiplie les manifestations. Il dénonce les inégalités. Il proteste contre les difficultés d’accès à la santé et à l’éducation.

Des incidents ont éclaté à Leqliaa, près d’Agadir. Deux manifestants ont perdu la vie, selon Associated Press.

Des Indicateurs Économiques Positifs

Le PIB a progressé de 5,5 % au deuxième trimestre 2025. C’est le chiffre du Haut-Commissariat au Plan. L’agriculture et les services soutiennent cette croissance.

La Bank Al-Maghrib maintient son taux directeur à 2,25 %. Elle juge l’inflation maîtrisée malgré l’incertitude mondiale.

Le tourisme tire toujours la croissance. Ses revenus ont atteint 9,6 milliards USD sur les huit premiers mois de l’année. Cela représente une hausse de 14 % par rapport à 2024.

Enfin, S&P Global Ratings a relevé la note souveraine du Maroc à BBB-/A-3. L’agence salue la solidité des fondamentaux et la continuité des réformes.

Secteurs et Entreprises en Mouvement

Côté entreprises, Taqa Morocco voit son résultat net baisser de 17 % au premier semestre. C’est une conséquence des fluctuations des prix de l’énergie.

Le groupe hôtelier Risma a finalisé l’acquisition de deux actifs. Il s’agit du Radisson Blu Marrakech Carré Eden et du centre commercial voisin. Risma consolide sa position haut de gamme.

Un projet agroalimentaire important avance dans la région de Casablanca-Settat. La signature d’une convention d’investissement marque une étape clé, selon Médias24.

Le marché de l’or reste stable. Le gramme se négocie autour de 900 dirhams. Ce niveau élevé freine la demande locale.

Maintenir l’Équilibre

Le Maroc doit désormais trouver un équilibre. Il lui faut concilier stabilité macroéconomique et cohésion sociale. La réussite de cette équation sera un défi majeur des prochains mois.