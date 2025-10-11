La guerre commerciale entre Pékin et Washington vient de franchir un nouveau palier.

Après six mois de négociations infructueuses, Xi Jinping a décidé de passer à l’offensive en interdisant l’exportation de terres rares vers les États-Unis, un coup porté au cœur de l’industrie américaine. En riposte, Donald Trump a doublé la mise avec une surtaxe de 100 % sur les produits chinois, déclenchant une tempête sur les marchés : plus de 1,6 trillion de dollars se sont évaporés en quelques heures.

Derrière cet affrontement frontal, se joue bien plus qu’un simple différend commercial — c’est un test de puissance entre deux modèles économiques et deux visions du monde.