Le syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT) a appelé, vendredi, le gouvernement à assumer pleinement sa responsabilité pour garantir à la pharmacie centrale le recouvrement de ses créances auprès de ses partenaires publics et à fournir les moyens matériels et humains permettant de renforcer sa capacité à approvisionner les citoyens en médicaments.

Le SPOT a souligné, à l’occasion de la nomination de Amel Fattoum à la tête de la pharmacie centrale, première femme à diriger cette entreprise depuis sa création en 1958, l’importance de consacrer dans le cadre du projet de la loi de finances 2026, des ressources financières pour payer les dettes de l’état auprès de la pharmacie centrale.

Il a indiqué que cette initiative permettra de rétablir les équilibres financiers de cette entreprise publique vitale et d’ouvrir la voie aux réformes structurelles de manière à garantir sa stabilité et sa pérennité.