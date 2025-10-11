Le ministre des Affaires EtrangÃ¨res, de la Migration et des Tunisiens Ã lâ€™Etranger, Mohamed Ali Nafti s’est entretenu avec des membres de la communautÃ© tunisienne rÃ©sidant au Kenya, en marge de sa participation Ã la clÃ´ture des travaux de la 20Ã¨me RÃ©union des Ministres des Affaires EtrangÃ¨res du COMESA et du 24Ã¨me Sommet des Chefs dâ€™Ã‰tat et de Gouvernement du COMESA tenus Ã Nairobi, les 8 et 9 octobre 2025.

Ã€ cette occasion, il a exprimÃ© sa fiertÃ© de rencontrer les membres de la communautÃ© tunisienne qui occupent des postes importants dans ce pays, que ce soit au sein dâ€™Organisations Internationales, de grandes entreprises, ou encore dans dâ€™autres domaines tels que la santÃ© et le journalisme.

Le ministre a soulignÃ©, dans ce contexte, le rÃ´le important de la communautÃ© dans le renforcement des relations Tuniso-KÃ©nyanes, Ã travers la promotion de la Tunisie, le soutien aux exportations tunisiennes, ainsi que lâ€™exploration dâ€™opportunitÃ©s de partenariat et dâ€™investissement, selon un communiquÃ© publiÃ© vendredi par le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res.

Il a prÃ©cisÃ© que sa participation au Sommet du COMESA et sa rencontre avec le Premier ministre, ministre des Affaires EtrangÃ¨res et des KÃ©nyans de lâ€™Ã©tranger, Musalia Mudavadi, ont permis dâ€™examiner les importantes opportunitÃ©s de dÃ©veloppement des relations Ã©conomiques avec les pays membres de ce regroupement, notamment le Kenya, avec lequel la coopÃ©ration connaÃ®t une croissance continue. Cela confÃ¨re, a-t-il ajoutÃ©, une grande importance au rÃ´le de la communautÃ© tunisienne dans le soutien de cette dynamique.

Le ministre a Ã©galement affirmÃ© que les services de la Mission diplomatique restent continuellement ouverts aux membres de la communautÃ© tunisienne afin de leur fournir les services consulaires, lâ€™assistance et lâ€™accompagnement nÃ©cessaires, soulignant la volontÃ© constante dâ€™amÃ©liorer davantage ces services et de dÃ©fendre leurs intÃ©rÃªts.