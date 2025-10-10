Après un début de semaine indécis, le marché boursier a affiché une avancée hebdomadaire de 0,6% pour la semaine du 6 au 10 octobre 2025. Une performance qui efface une partie des pertes de la semaine du 3 octobre 2025 (-1 %). Le Tunindex porte, ainsi son rendement à +24,9 % depuis le début de l’année en cours, d’après l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Dans la continuité des dernières semaines, les échanges ont été faibles. Tenant compte d’une transaction de bloc, ayant porté sur le titre BT (réalisée le mardi 7 octobre 2025, pour un montant de 5,4 MD), une enveloppe de 24,1 MD a été échangée sur le marché sur la semaine passée, ce qui correspond à un flux moyen quotidien de 4,8 MD.

Analyse des valeurs :

Le titre SITS s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action du promoteur immobilier adossé au groupe POULINA a signé une envolée de 28,3 % à 3,850 D. La valeur a amassé un volume relativement modeste de 674 mille dinars sur la semaine.

Le titre BNA ASSURANCES a, également, été bien orienté sur la semaine écoulée. L’action du bras assurantiel du groupe BNA s’est appréciée de 6,8 % à 3,310 D. La nouvelle recrue de la cote a brassé un flux réduit de 135 mille dinars sur la semaine.

Le titre SIPHAT a essuyé la plus forte correction à la baisse de la semaine. L’action de la société pharmaceutique s’est repliée de 12,6 % à 4,160 D. La valeur a drainé des échanges anémiques de 5 mille dinars sur la semaine.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING n’a pas réussi à se distinguer sur la semaine. Pénalisée par un mouvement de prise de bénéfices, l’action du leader du secteur du leasing en Tunisie a régressé de 7,2 % à 30,680 D. La valeur a mobilisé un volume limité de 216 mille dinars sur la semaine.

SFBT a été de loin la valeur la plus dynamique de la semaine. Son action a légèrement fléchi de 0,3 % à 12,800 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 6 MD.