Le Club culturel Tahar Haddad organise du 24 au 27 octobre 2025 la 2ème édition du festival de Jazzmean, dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle 2025-2026 sous le patronage de la Délégation régionale des affaires culturelles de Tunis, en concoctant des masterclass et des concerts, indiquent les organisateurs.

Voici le programme du festival Jazzmean :

Vendredi 24 octobre 2025 :

11h00 : Masterclass avec Omar Elouer

19h00 : Concert Musk Trio d’Omar Elouer

Samedi 25 octobre 2025 :

11h00 : Masterclass avec Wassim Ben Rahouma

19h00 : Concert du groupe Wassim Ben Rahouma

Dimanche 26 octobre 2025 :

19h00 : Concert Bop Elation de Ahmed Ajabi Sextet

Lundi 27 octobre 2025 :

19h00: Concert Taqasim Revival Sextet de Fawzi Chekili