L’Algérie a validé jeudi soir son billet pour la Coupe du monde 2026 en battant la Somalie 3-0 à Oran, dans le cadre du groupe G des éliminatoires africains. Cette victoire confirme la présence du pays parmi les représentants du continent pour le grand rendez-vous prévu du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les hôtes déjà qualifiés

Comme de coutume, les pays organisateurs sont qualifiés d’office. Le Canada, les États-Unis et le Mexique accueilleront ensemble la compétition, une première à trois nations. Cette édition marque également le passage à un format élargi, réunissant davantage d’équipes issues de toutes les confédérations.

Les qualifiés par continent

Du côté de la Confédération asiatique (AFC), six sélections ont décroché leur ticket :

Australie, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, République de Corée et République islamique d’Iran.

Pour la Confédération africaine (CAF), quatre nations sont désormais assurées de participer :

Tunisie, Algérie, Égypte et Maroc.

En Amérique du Sud (CONMEBOL), la liste des habitués est reconduite :

Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay et Uruguay.

Enfin, pour la zone Océanie (OFC), la Nouvelle-Zélande représentera le continent.

Une édition élargie et très attendue

La Coupe du monde 2026 marquera une nouvelle étape dans l’histoire du football mondial, avec un nombre accru de participants et une répartition géographique inédite. Les qualifications se poursuivent encore dans certaines zones, avant la clôture officielle du tableau final dans les prochains mois.