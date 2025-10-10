Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a souligné, jeudi, la nécessité de réunir les conditions adéquates pour une intégration plus efficace de l’Afrique dans l’économie mondiale, contribuant ainsi au renforcement des fondements de la paix et de la stabilité dans la région.

Dans une allocution prononcée devant la 24e session du Sommet des chefs d’État et de Gouvernement du COMESA, tenue à la capitale Nairobi (Kenya), le ministre des Affaires étrangères a fait savoir que la Tunisie, fidèle aux principes unissant les États membres du COMESA, réaffirme l’importance de créer un environnement propice à la sécurité et à la paix dans la région, afin de permettre une meilleure intégration économique et commerciale au sein de cet espace régional africain vital.

Le ministre a indiqué que l’adhésion de la Tunisie au COMESA constitue, et demeure, un choix stratégique en faveur de l’ouverture et de l’intégration africaine, signalant que la Tunisie a accompli des avancées importantes dans la mise en œuvre de l’accord et qu’elle figure parmi les cinq premiers pays exportateurs vers les États de cette espace, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

La Tunisie a également œuvré à l’adoption de textes législatifs facilitant la coopération au sein de ce bloc économique, à l’instar de l’Accord signé à l’occasion du Forum Régional pour le Renforcement des Capacités des Autorités de la Concurrence, tenu en avril dernier à Tunis, en collaboration avec la Commission de la Concurrence du COMESA, a rappelé le ministre.

Il a aussi précisé que la Tunisie contribue activement à la mise en œuvre du programme exécutif dans les domaines des semences et de la sécurité alimentaire.

Le ministre a, par ailleurs, affirmé que la Tunisie peut jouer le rôle de hub économique et logistique dans le commerce interafricain, ainsi qu’une plateforme reliant les pays africains et l’espace européen; et ceci grâce à sa position géographique comme pont entre l’Afrique du Nord et l’Afrique Subsaharienne

A noter que la 24ème Session du Sommet des chefs d’État et de Gouvernement du COMESA, est tenue jeudi à Nairobi, sous la présidence du président kényan, en présence des chefs d’État et de Gouvernement des pays membres de l’Organisation.