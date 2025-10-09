L’Égypte a envoyé, jeudi 9 octobre, un nouveau convoi d’aide humanitaire vers Gaza, premier depuis la conclusion de la première phase du cessez-le-feu négocié entre Israël et le Hamas. Géré par le Croissant-Rouge égyptien, le convoi transporte des milliers de tonnes de vivres, de médicaments et de lait infantile, via le passage de Rafah, avant inspection au poste de Kerem Shalom.

Washington, Londres, Berlin et Pékin saluent le plan de Trump

L’annonce du président américain Donald Trump, mercredi soir, a confirmé l’acceptation par les deux parties de la première phase de son plan de paix en 20 points, censé mettre fin à plus de deux ans de guerre.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué un « premier pas crucial » et appelé à la levée immédiate des restrictions humanitaires.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a évoqué un « signe encourageant » vers une paix durable, tandis que la ministre Yvette Cooper a assuré que Londres soutiendra la mise en œuvre du plan.

De son côté, la Chine a exprimé l’espoir d’un cessez-le-feu complet et permanent, rappelant son attachement à la solution à deux États et à une paix sous l’égide de l’ONU.

Gaza : bombardements malgré les annonces

Malgré ces signaux diplomatiques, les bombardements israéliens ont continué jeudi sur plusieurs zones de la bande de Gaza.

Selon les services médicaux locaux, 17 civils ont péri depuis l’aube, dont plusieurs à Khan Younis, Al-Bayouk et Al-Zaytoun. Des écoles et hôpitaux ont également été touchés, dont Al-Ahly et Nasser.

Le contraste entre l’annonce d’un cessez-le-feu et la poursuite des frappes souligne la fragilité du processus et les défis de sa mise en œuvre sur le terrain.