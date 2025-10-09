La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, prolongeant lâ€™Ã©lan positif observÃ© la veille aprÃ¨s les nouveaux sommets historiques du S&P 500 et du Nasdaq. Les investisseurs restent optimistes malgrÃ© lâ€™absence de nouvelles orientations de la RÃ©serve fÃ©dÃ©rale amÃ©ricaine (Fed) sur lâ€™Ã©volution des taux dâ€™intÃ©rÃªt.

Des indices toujours portÃ©s par lâ€™appÃ©tit pour le risque

Dans les premiers Ã©changes, le Dow Jones progressait de 0,08% Ã 46.641,32 points. Le S&P 500 avanÃ§ait de 0,13% Ã 6.762,41 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,04% Ã 23.051,68 points.

Ces deux derniers indices ont atteint mercredi des niveaux record, soutenus notamment par les valeurs technologiques liÃ©es Ã lâ€™intelligence artificielle (IA), moteur majeur du marchÃ© depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e.

Powell reste silencieux, le marchÃ© garde confiance

Le prÃ©sident de la Fed, Jerome Powell, nâ€™a donnÃ© aucun signal nouveau sur la politique monÃ©taire. Cette rÃ©serve a conduit les investisseurs Ã sâ€™appuyer sur des donnÃ©es plus anciennes pour Ã©valuer la trajectoire des taux.

Les minutes de la derniÃ¨re rÃ©union de la Fed ont rÃ©vÃ©lÃ© des divergences internes, sans pour autant freiner lâ€™optimisme ambiant. Le marchÃ© attend dÃ©sormais les prochaines interventions de Michael Barr et de Mary Daly, deux responsables de la banque centrale, susceptibles dâ€™affiner le discours monÃ©taire.

Â« Nous nous dirigeons vers une grosse correction, mais cette correction ne devrait pas se produire avant quelques mois Â», a estimÃ© Peter Cardillo, chef Ã©conomiste marchÃ©s chez Spartan Capital Securities.

Les rÃ©sultats dâ€™entreprises dynamisent la sÃ©ance

La saison des rÃ©sultats trimestriels vient de dÃ©buter, attirant lâ€™attention des investisseurs. PepsiCo a gagnÃ© 1,2% aprÃ¨s avoir publiÃ© des rÃ©sultats supÃ©rieurs aux attentes, portÃ©s par une demande soutenue.

Delta Air Lines sâ€™est envolÃ©e de 7% grÃ¢ce Ã des prÃ©visions encourageantes pour la fin dâ€™annÃ©e et un bÃ©nÃ©fice supÃ©rieur aux anticipations. Ses concurrents American Airlines, United Airlines, JetBlue et Southwest Airlines ont suivi le mouvement, avec des hausses allant de 3% Ã 6%.

Costco Wholesale a Ã©galement progressÃ© de 1,62% aprÃ¨s avoir annoncÃ© une augmentation de 8% de ses ventes en septembre.

MalgrÃ© la persistance du “shutdown” et les incertitudes politiques, la confiance des investisseurs reste intacte. Lâ€™absence de signaux alarmants sur la politique monÃ©taire et des rÃ©sultats dâ€™entreprises solides continuent de soutenir les marchÃ©s amÃ©ricains Ã des niveaux historiques.