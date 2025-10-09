Le Conseil d’Administration de la Société Moderne de Céramique, réuni le 19 Septembre 2025, a examiné le rapport d’activité de la société et a arrêté les états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Le Conseil a décidé de convoquer l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le Vendredi 24 Octobre 2025 à 9 h 00, à l’hôtel Mouradi Sousse.

L’ordre du jour et les documents afférents à cette assemblée seront mis à la disposition des actionnaires conformément à la règlementation en vigueur.