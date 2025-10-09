La Ligue espagnole de football a officialisé mercredi la tenue du match Barcelone – Villarreal à Miami, aux États-Unis, le 20 décembre prochain. Il s’agira du premier match de championnat européen disputé à l’étranger, marquant une étape inédite dans l’histoire du football continental.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de La Liga, qui cherche à renforcer sa visibilité hors d’Europe. Le match, initialement prévu au stade de Villarreal, se jouera finalement au Hard Rock Stadium, enceinte emblématique de la Floride.

L’UEFA accorde une dérogation exceptionnelle

L’UEFA, instance dirigeante du football européen, s’était jusque-là opposée à la tenue de rencontres de championnat en dehors du territoire national. Toutefois, elle a annoncé, il y a quelques jours, qu’elle autoriserait à titre exceptionnel la tenue de ce match de Liga, ainsi qu’une rencontre de Serie A italienne en Australie, en février prochain, entre l’AC Milan et Côme.

Cette décision ouvre la voie à de nouvelles expériences de délocalisation, malgré les réticences exprimées par certains acteurs du football, notamment les supporters et les associations de clubs.

“Une étape historique”, selon Javier Tebas

Le président de La Liga, Javier Tebas, a salué une “étape historique” pour le championnat espagnol :

“Avec ce match, nous franchissons une étape historique qui projette La Liga et le football espagnol dans une nouvelle dimension”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Tebas a reconnu que cette initiative pouvait susciter des réserves :

“Nous comprenons et respectons les préoccupations que cette décision peut engendrer, mais il est important de la mettre en contexte : il s’agit d’un seul match sur les 380 qui composent la saison.”

Un tournant stratégique pour La Liga

En s’aventurant sur le sol américain, La Liga espère séduire le marché nord-américain, l’un des plus dynamiques pour le sport professionnel. Cette démarche pourrait également inspirer d’autres ligues européennes à explorer des modèles similaires, dans un contexte de forte concurrence internationale pour l’attention des fans.

Le Barcelone–Villarreal du 20 décembre fera ainsi figure de test grandeur nature pour l’avenir de la mondialisation du football de clubs.