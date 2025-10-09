L’Établissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques annonce, dans le cadre de la préparation de la 11ème édition du Festival des Journées Musicales de Carthage (JMC), l’ouverture d’un appel à candidature pour le poste de Directeur Artistique afin de garantir la qualité de la programmation artistique et de développer l’identité du festival.

Les conditions de candidature, selon un communiqué de l’Etablissement, sont l’expérience dans le domaine musical ou culturel, “allier” expertise artistique, culturelle et expérience en management de festivals, avoir une connaissance approfondie de la scène musicale nationale, régionale et internationale, avoir la capacité à concevoir une programmation artistique diversifiée et innovante, avoir des compétences en gestion des équipes artistiques et en coordination avec les structures organisationnelles. Avoir occupé un poste de direction ou ayant été membre d’un comité d’organisation d’un festival ou d’une manifestation internationale ainsi que la maîtrise des langues (arabe et français/anglais) constituent également un atout, selon la même source.

Les missions principales pour ce poste sont l’élaboration de la conception générale de la programmation artistique du festival, la définition du programme de l’édition en veillant à sa mise en œuvre avec professionnalisme et rigueur. Il s’agit également d’œuvrer pour le rayonnement de la manifestation au niveau national et international, définir le plan de communication de l’événement, de superviser sa mise en œuvre, de programmer les spectacles et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet en coordination avec l’Établissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques.

LE poste demande également d’identifier les besoins matériels et humains nécessaires au succès de l’édition, sélectionner les partenaires impliqués dans l’organisation, en concertation avec l’Établissement, conformément aux procédures en vigueur et présenter un budget prévisionnel pour la réalisation de la manifestation, tout en veillant au respect du budget alloué.

Le dossier de candidature doit comprendre une demande de candidature signée, un curriculum vitae détaillé accompagné des justificatifs, une proposition conceptuelle succincte pour la programmation du festival (2 à 3 pages).

Les dossiers doivent être envoyés à l’adresse suivante : candidature@jmc.tn sachant que la date limite de dépôt des candidatures est 15 octobre 2025.

Le festival indique que tout dossier reçu après cette date ou incomplet sera considéré comme nul, ajoute la même source.

Un comité, désigné à cet effet, sera chargé d’étudier les dossiers et de faire des entretiens avec les candidats présélectionnés, avant d’annoncer ultérieurement le nom du directeur artistique de la prochaine édition.

Le comité se réserve le droit de rejeter tout dossier ne répondant pas aux conditions requises, ou de rouvrir l’appel à candidatures si nécessaire conclut le communiqué.