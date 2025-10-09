L’Union européenne prépare le lancement du satellite d’observation de la Terre Sentinel-1D, prévu le mois prochain depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française. L’opération sera assurée par Arianespace dans le cadre du programme spatial Copernicus, visant à fournir des données fiables et continues sur l’environnement mondial.

Des capacités radar avancées

Le Sentinel-1D est équipé d’un instrument radar capable de générer des images précises de la surface terrestre, de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques. Cette technologie permettra de renforcer la constellation Sentinel, garantissant la continuité et la fiabilité des données radar essentielles pour la gestion des crises, la surveillance maritime et le suivi des changements climatiques.

Des données accessibles et stratégiques

Le programme Copernicus met gratuitement à disposition des pouvoirs publics, des entreprises et des citoyens des informations d’observation de la Terre permanentes et indépendantes. Ces données facilitent le suivi de la glace de mer, des glaciers et des mouvements du sol, et contribuent à la détection des déversements d’hydrocarbures et d’autres phénomènes naturels.

Au fil des années, Copernicus a permis une réaction rapide aux inondations, la cartographie des littoraux en évolution, la détection des marées noires et des activités illégales en mer, ainsi que le suivi de l’état des forêts, des cultures et de la végétation. L’arrivée du Sentinel-1D permettra d’améliorer la précision et la rapidité de ces services.

Une ambition européenne renforcée

Avec le lancement de ce satellite, l’Europe affirme sa capacité d’observation autonome et sa volonté de rester à la pointe de la surveillance environnementale mondiale. Sentinel-1D complète la flotte existante et s’inscrit dans une stratégie globale visant à fournir des données fiables pour la protection de l’environnement, la sécurité maritime et la planification territoriale.

L’UE, par ce programme, réaffirme son engagement à mettre la technologie spatiale au service des citoyens et des décideurs, tout en consolidant sa position sur le plan international dans le domaine de l’observation de la Terre.