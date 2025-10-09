La sélection nationale féminine de rugby à sept participera au tournoi international Safari qui se tiendra à Nairobi, la capitale kényane, du 10 au 12 octobre courant, avec la participation de 8 équipes réparties en deux groupes.

Le premier groupe est composé de Costa Blanca Barbarians (Espagne), de Shogun (formation de joueuses de différentes nationalités), des Shibalas du Kenya et de Mumamba Select du Kenya. Le deuxième groupe, quant à lui, est constitué des Lionnes du Kenya, de l’Ouganda, de la Belgique et de la Tunisie.

L’équipe de Tunisie débutera le tournoi en affrontant les Lionnes du Kenya vendredi à 17h06. Elle enchaînera avec deux matchs samedi contre l’Ouganda à 10h44 et la Belgique à 15h44.

La délégation de l’équipe tunisienne, dirigée par le sélectionneur français Arnaud Le Berre, est composée des joueuses: Zahra Haddeji – Roua Atti – Rosla Ati – Hiba Ben Cheikh – Sameh Lahouel – Lamia Mlawah – Zahra Chtioui – Habiba lafi – Islem Ouaili – Nour Ayari – Yasmine Korbi – Arij Mbarek.

A l’issue de la phase de groupes, toutes les équipes se qualifient pour les quarts de finale. Le premier de chaque groupe affrontera le dernier de l’autre groupe, tandis que le deuxième de chaque groupe rencontrera l’équipe classée troisième du groupe opposé.