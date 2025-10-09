L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a annoncé, mercredi, la mise en place d’un réseau du secteur privé pour l’adaptation au changement climatique (ACC), et ce lors d’un atelier de travail organisé les 8 et 9 octobre 2025, à Tunis, dans le cadre du projet « Sécurité alimentaire et priorités d’adaptation du secteur agricole en Tunisie ».

Cette initiative vise à encourager la participation active du secteur privé dans la planification et le financement des actions d’adaptation, afin d’accélérer la transition vers une agriculture plus durable et plus résiliente.

À travers cette démarche, la FAO encourage des investissements intelligents, économes en ressources et respectueux de l’environnement, tout en impulsant une dynamique collective au service d’une agriculture innovante et résiliente. Le réseau bénéficiera notamment d’un guide pratique sur les PPP, destiné à accompagner les acteurs agricoles, ainsi que du développement d’une plateforme d’analyse comparative des investissements agricoles et agroalimentaires résilients au climat.

Le réseau aura pour principales missions de mobiliser les acteurs privés des filières agricoles, afin d’assurer leur participation active aux initiatives d’adaptation et aux processus décisionnels liés au changement climatique. Il œuvrera également au développement des compétences techniques et des connaissances nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre des solutions innovantes et efficaces face aux risques climatiques. Par ailleurs, il contribuera à identifier et diffuser les bonnes pratiques d’adaptation mises en œuvre à l’échelle nationale et territoriale, favorisant ainsi l’apprentissage mutuel et la réplication des expériences réussies. Le réseau aura aussi pour mission de faciliter l’accès au financement climatique et de promouvoir la création de partenariats stratégiques avec les bailleurs de fonds et les institutions financières, afin de soutenir les investissements du secteur privé dans l’adaptation.

Le Plan national d’adaptation (PNA) sécurité alimentaire en Tunisie s’inscrit dans la continuité de la stratégie nationale tunisienne de lutte contre le changement climatique. Il vise à renforcer la résilience du secteur agricole avec toutes ses composantes (eau, terres, cultures, élevage, pêche, aquaculture et foresterie) tout en consolidant la sécurité alimentaire du pays. En générant et en diffusant des connaissances sur les meilleures options d’adaptation à tous les niveaux institutionnel, social, environnemental et financier, le projet contribue à l’intégration des enjeux climatiques dans la planification nationale et à la construction d’une agriculture durable, compétitive et résiliente.