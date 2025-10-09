Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouheir Nouri a souligné la nécessité pour le secteur bancaire de redoubler d’efforts afin d’accompagner les acteurs de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation, dans le secteur oléicole, de manière à dynamiser le cycle économique et à soutenir les exportations.

Présidant une réunion tenue le 7 octobre courant, au siège de la BCT, consacrée à l’examen des moyens susceptibles d’assurer le bon déroulement du financement de la saison oléicole 2025-2026, Nouri a également exhorté les banques à appuyer le financement de l’investissement dans les différents secteurs économiques.

Il a, également, insisté sur l’importance d’améliorer la qualité des services offerts et de veiller à un suivi continu et à une meilleure coordination entre les différentes institutions financières.

Les représentants du secteur bancaire ont, pour leur part, réaffirmé leur engagement à fournir les financements nécessaires et à accompagner les différents intervenants dans le secteur oléicole, contribuant ainsi à la stabilité du marché et soutenant les efforts de l’Etat en vue de renforcer le positionnement de la Tunisie sur les marchés traditionnels et conquérir de nouveaux marchés.

Ils ont également exprimé leur volonté de se pencher sur le traitement de l’endettement des acteurs du secteur ayant rencontré des difficultés lors de la campagne précédente.