KleeXperience, une série de manifestations signées Juliana & Andrey Vrady, mêlant mapping, installation lumineuse interactive et musique live avec Dawan est organisée du 12 au 15 octobre 2025 de 14h à 20h au Centre culturel Slimania, à la médina de Tunis, un événement organisé par le Goethe-Institut, le Centre culturel Slimania, ainsi que le Zentrum Paul Klee de Berne (Suisse), pour une expérience sensorielle à la redécouverte du célèbre voyage de Paul Klee à Tunis.

Le lancement de cette expérience, en partenariat avec Mushmoom, sera marquée par un mapping prévu le samedi 11 octobre 2025 à 20h , accompagné par une performance musicale immersive par Dawan, indique le Goethe-Institut dans un communiqué dont TAP a reçu une copie.

Du 12 au 15 octobre 2025, de 14h à 20h, l’installation devient participative, les émotions des visiteurs seront captées et transformées en lumière, créant une œuvre collective en constante évolution. Le programme inclut également un masterclass animé par Juliana & Andrey Vrady “Session d’empathie : Humain / A.I. – HOW DO YOU FEEL” qui se tiendra le mardi 14 octobre 2025, de 10h30 à 12h30.

Juliana & Andrey Vrady sont un duo d’artistes basé à Leipzig, créant des installations multimédias interactives à l’intersection de l’art, de la technologie et de l’émotion.

Hamza Nasraoui, alias Dawan, est un producteur originaire du nord de la Tunisie. Il débute sous le nom de SixhoN, explorant la deep house et la techno, avant de se faire connaître pour ses sonorités mêlant future garage, néo-jazz, hip-hop et UK house. En 2015, il découvre l’installation sonore lors d’une résidence à Helsinki. Depuis, il collabore sur des projets artistiques interdisciplinaires.