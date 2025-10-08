La troisième édition du Festival National du Théâtre Tunisien (TNT) “Les Saisons de la Création’’ démarre à Tozeur le 25 octobre et se poursuivra jusqu’au 7 novembre 2025, une initiative du Théâtre National Tunisien (TNT) en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) pour la création théâtrale, la direction du festival souhaitant désormais ancrer la voie de la décentralisation culturelle.

Cette édition marque un premier pas dans une démarche visant à élargir le rayonnement de l’action théâtrale à l’ensemble du territoire tunisien, soutenir la création théâtrale nationale et à s’ouvrir davantage aux régions la direction du festival souhaitant désormais ancrer sur la voie de la décentralisation culturelle, expliquent les organisateurs.

Les activités prévues dans la région se dérouleront du 25 au 30 octobre 2025, avec des représentations théâtrales dans six délégations du gouvernorat, en collaboration avec le Centre des arts dramatiques et scéniques de Tozeur, ainsi qu’un colloque et un spectacle d’ouverture musical et chorégraphique réunissant différentes expressions artistiques.

Le programme prévu comporte un colloque organisé en partenariat avec l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts -Beit al-Hikma-, les 25 et 26 octobre 2025 qui abordera les enjeux du théâtre tunisien et sa place dans le paysage culturel, avec la participation d’une vingtaine de chercheurs et penseurs tunisiens. A l’issue de cette rencontre, Beit al-Hikma publiera un numéro spécial rassemblant les actes et interventions présentées lors du colloque.

Une nouveauté dans cette édition est la création d’un espace de dialogue intitulé “Agora des saisons”, ouvert aux échanges entre professionnels du théâtre autour des principales questions liées à la pratique théâtrale en Tunisie : législation, organisation, conditions professionnelles et créativité, en vue d’élaborer une feuille de route regroupant les propositions et recommandations issues de ces discussions, dans une perspective de développement et d’adaptation du secteur théâtral national aux mutations actuelles.

Le programme comporte également une exposition d’arts plastiques, organisée en partenariat avec le Musée national d’art moderne et contemporain de Tunis (MACAM), et dédiée à la mémoire de l’artiste plasticien disparu Adel Megdiche, figure emblématique de la scène artistique tunisienne.

Le programme officiel et les spectacles en compétition seront dévoilés lors de la conférence de presse prévue le 21 octobre 2025 à la salle Le 4ème Art à Tunis.

Les spectacles en compétition officielle seront présentés dans deux espaces : la salle Le 4ème Art et l’auditorium du Palais du Théâtre-Halfaouine. Le lieu de représentation sera fixé par le comité d’organisation, en fonction des besoins techniques et artistiques de chaque production.

Le Festival décerne, sur décision d’un Jury-composé d’artistes et de professionnels de théâtre reconnus, les Prix suivants :

Prix individuels :

– Prix de la Mise en scène (10 000 DT),

– Prix du texte dramatique (10 000 DT),

– Prix de la scénographie (10 000 DT),

– Prix de la meilleure interprétation féminine (10 000 DT),

– Prix de la meilleure interprétation masculine (10 000 DT).

Prix collectif:

Le Grand Prix de la création théâtrale tunisienne : (30 000 DT)

Prix d’encouragement :

– Prix de la meilleure photo pour le théâtre (1 500 DT),

– Prix de la meilleure vidéo pour le théâtre (1 500 DT),

– Prix du meilleur article de critique théâtrale (1 500 DT).