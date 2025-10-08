La Société tunisienne de psychologie (STP) a appelé au respect absolu de la confidentialité des données des patients, soulignant que ce principe constitue une pierre angulaire de la pratique psychologique et un fondement essentiel de la relation de confiance entre le praticien et le patient.

Dans un communiqué publié suite à la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une séance de thérapie psychologique, la STP exprime son indignation de la “violation grave de la vie privée des patients et du manquement aux règles déontologiques de la profession”.

Elle rappelle, en outre, que les cabinets de psychologie ne doivent, en aucun cas, être des espaces de diffusion ou de mise en scène numérique, et que toute interaction médiatique ou électronique en dehors du cadre professionnel constitue une atteinte au code de conduite du métier.

En revanche, la STP précise que la psychothérapie à distance, via des applications ou des plateformes électroniques comme WhatsApp, Messenger ou autres, reste possible et légitime, à condition qu’elle soit menée dans un cadre strictement privé et confidentiel, sans enregistrement, diffusion ni publication du contenu, sous quelque forme que ce soit.