L’ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) a mis en garde contre l’utilisation frauduleuse des termes « ingénieur » ou « ingénierie » dans des annonces promotionnelles de certains établissements d’enseignement supérieur affirmant qu’elle engagera des poursuites judiciaires afin de préserver la réputation de la profession et de protéger les droits légaux des citoyens et des ingénieurs.

Dans un communiqué publié mardi soir, l’Ordre a demandé aux autorités officielles chargées du contrôle administratif et juridique d’intervenir immédiatement pour empêcher tout abus dans ce domaine, appelant les étudiants et les familles à vérifier si l’établissement est légalement agréé et si son diplôme permet l’inscription à l’Ordre des ingénieurs tunisiens.

l’Ordre a souligné que certaines institutions d’enseignement supérieur publiaient délibérément des annonces promotionnelles utilisant des termes tels que « ingénieur » et « ingénierie » de manière à suggérer au grand public que « le diplômé obtient automatiquement le titre d’ingénieur ou que le diplôme délivré le garantit », ce qui peut induire en erreur les étudiants et leurs familles ».

L’OIT a rappelé que la profession d’ingénieur en Tunisie est réglementée par le décret n° 12 de 1982, approuvé par la loi n°58 de 1982, complété par la loi n° 41 de 1997. Ces textes définissent de manière précise les conditions d’accès et d’exercice de la profession, lit-on dans le communiqué.