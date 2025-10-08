Téléchargez votre Exemplaire de WMC LEMAG

Le numéro 242 de WMC LeMag (18 septembre 2025) s’attaque à un thème brûlant : la spirale du déficit commercial tunisien. Sous le titre « La Tunisie face au vertige du déficit : lucidité ou renoncement ? », la rédaction décrypte une situation alarmante où l’économie nationale s’enfonce dans un déséquilibre structurel.

Selon les chiffres de l’INS, le déficit commercial dépasse déjà 11,9 milliards de dinars à mi-année, un niveau record qui menace la stabilité monétaire et l’emploi productif. Derrière ces statistiques, un constat s’impose : la machine exportatrice cale, les importations galopent, et la dépendance extérieure s’aggrave.

Une économie en tension, des leviers encore possibles

Les pages Éco-Finance détaillent les causes de cette dérive : recul des exportations d’huile d’olive (–17 %), chute des ventes de produits raffinés (–34 %) et ralentissement industriel. En parallèle, WMC LeMag met en lumière les signaux d’espoir : reprise du PIB (+3,2 %), investissements chinois dans le phosphate et l’énergie, et innovations locales dans la gestion de l’eau.

Un numéro dense et lucide, à lire pour comprendre les défis économiques, sociaux et géopolitiques qui façonnent la Tunisie de 2025.

[Télécharger] [Retour au Kiosque]…

Télécharger (PDF, Inconnu)

[Télécharger] [Retour au Kiosque]…