Le Français Arthur Rinderknech (54e mondial) s’est qualifié, mercredi, pour le premier quart de finale de Masters 1000 de sa carrière. À 30 ans, il a dominé le Tchèque Jiri Lehecka (19e) en deux manches, 6-3, 7-6 (7/5), lors du tournoi de Shanghai.

Ce succès confirme la belle forme du joueur tricolore, déjà auteur d’un exploit au tour précédent face au N.3 mondial Alexander Zverev. Solide au service et lucide dans les moments décisifs, Rinderknech enchaîne les performances de haut niveau face à des adversaires mieux classés.

Première en Masters 1000

Jamais auparavant le Français n’avait atteint ce stade dans un Masters 1000, catégorie de tournois située juste derrière les Grands Chelems.

Rinderknech s’offre ainsi une première historique dans sa carrière professionnelle, marquée jusqu’ici par plusieurs titres en Challenger et quelques apparitions remarquées sur le circuit principal.

En quarts de finale, il affrontera le Canadien Félix Auger-Aliassime (13e) ou l’Italien Lorenzo Musetti (9e), deux adversaires habitués de ces grands rendez-vous.

Un match maîtrisé

Dans le premier set, le Français a pris l’avantage dès la seule balle de break du match, pour mener 5-3 avant de conclure sur son service. Le second set a été plus accroché : Lehecka a sauvé deux balles de break en début de manche, mais a fini par céder dans le tie-break.

« Je me suis vraiment bien senti au service », a déclaré Rinderknech après la rencontre, se félicitant d’être resté « offensif tout le match » et d’avoir su garder « une bonne gestion du tie-break ».

Cette victoire lui ouvre la porte d’un nouveau palier dans une carrière en progression constante, portée par une solide condition physique et un jeu offensif efficace sur surface rapide.