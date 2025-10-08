La Bourse de New York a ouvert en légère progression mardi, au lendemain de nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq. Les investisseurs restent attentifs à la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et aux annonces liées au secteur de l’intelligence artificielle.

Une ouverture prudente

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 77,60 points (+0,17%) à 46 772,57 points. Le S&P 500 progressait de 0,10% à 6 747,26 points, tandis que le Nasdaq Composite avançait de 23,11 points (+0,10%) à 22 964,78.

L’appétit pour le risque demeure soutenu par les perspectives de croissance dans les technologies de pointe, notamment l’IA, alors que les investisseurs relativisent les craintes d’une paralysie prolongée de l’administration américaine, fermée depuis mercredi dernier.

L’IA dope les valeurs technologiques

Côté valeurs, Dell s’appréciait de 4,4% après avoir relevé sa prévision de croissance à long terme, soutenue par la demande en solutions liées à l’intelligence artificielle.

AMD gagnait 6,6%, bénéficiant de relèvements d’objectifs de cours de Citigroup, Barclays et Bernstein, après un bond de 23,7% la veille lié à la signature d’un accord pluriannuel avec OpenAI.

En revanche, Tesla reculait de 0,43% avant la présentation attendue d’une version plus abordable de son SUV Model Y.