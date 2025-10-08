Le chanteur Mohsen Rais se produira, ce vendredi 10 octobre, à partir de 20h30, au Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM), Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Said.

Organisé par le ministère des Affaires Culturelles, ce spectacle rend hommage à cette grande icône de la chanson tunisienne dans les années 70 et 80.

Ce nouveau spectacle s’inscrit dans le cadre de la volonté du ministère à célébrer la chanson tunisienne authentique à travers une série de spectacles pour des artistes assez célèbres sur la scène nationale.